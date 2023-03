Scavi Ercolano, riaperta la Casa della Gemma

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 15 MAR - Al Parco archeologico di Ercolano riapre la Casa della Gemma, un tempo affacciata sul mare, accessibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 fino al 3 giugno. E' una delle novità della stagione primaverile, ormai alle porte, che punta ad attrarre numeri sempre più importanti di turisti e visitatori. Dal 16 marzo e fino al 14 ottobre entra in vigore l'orario estivo: i cancelli verranno aperti dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.00). I nuovi orari sono un motivo in più per approfittare delle offerte del sito archeologico con l'abbonamento annuale 'Un giorno = un anno' al costo di un semplice biglietto di ingresso: 13 euro (abbonamento in vendita unicamente on line sul sito www.ticketone.it). Ma le offerte non finiscono qui: con soli 15 euro i visitatori possono acquistare un biglietto integrato, della durata di tre giorni, che permette di scoprire sia la mostra 'Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano', sia i musei universitari del Dipartimento di Agraria, sia la splendida Reggia di Portici e i magnifici giardini storici. "Ci attende una primavera di scoperte e di eventi nel Parco e nel territorio. Tutti possono diventare protagonisti di un'esperienza di conoscenza che sarà sempre più amichevole e coinvolgente" spiega il direttore del Parco archeologico, Francesco Sirano. A febbraio 2023, mese in genere considerato di bassa stagione, i 19.981 visitatori - secondo i dati forniti dal Parco - sono stati più del doppio dei visitatori dello stesso mese del 2022, quando i cancelli furono varcati da 9.243 turisti. E da novembre 2022 i dati sono in crescita anche rispetto al 2019, miglior anno prima della pandemia. E, a seguito degli ottimi esiti del periodo di sperimentazione dell'accesso di cani di ogni dimensione e razza, continuerà anche questa importante novità del Parco, particolarmente amata da visitatori e turisti. (ANSA).