Sanzionati ad Ischia per trasporto di alimenti non tracciati

(ANSA) - ISCHIA, 15 MAR - Operazione dei carabinieri della compagnia di Ischia, in collaborazione con personale della Asl Napoli 2 Nord, finalizzata al controllo delle condizioni di trasporto di alimenti dalla terraferma, effettuato con furgoni e vetture.

I militari, coordinati dal capitano, Laganà hanno monitorato i veicoli per trasporto alimenti che sbarcavano al porto di Ischia ed elevato sanzioni per violazione delle norme igienico sanitarie ai due dipendenti di una società di distribuzione provenienti da San Giuseppe Vesuviano.

Nel furgone Fiat Ducato che i due uomini avevano imbarcato per l'isola sono stati rinvenuti 15 chili di salumi privi della documentazione attestante la tracciabilità; inoltre gli alimenti, destinati a salumerie dell'isola, erano trasportati su un veicolo privo di del sistema di refrigerazione e controllo della temperatura interna.

I carabinieri hanno infine accertato che il Ducato era gravato da diverse inefficienze che ne mettevano a rischio la sicurezza durante la marcia su strada ed elevavano le conseguenti sanzioni ai sensi del codice della strada. (ANSA).