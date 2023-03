Minacce di morte ai genitori, il giudice lo allontana

(ANSA) - BENEVENTO, 15 MAR - Dopo indagini coordinate dalla Procura di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Montesarchio, hanno eseguito oggi un'ordinanza del gip che dispone nei confronti di un trentenne del luogo l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai suoi genitori. L'uomo è accusato di maltrattamenti nei loro confronti per una serie reiterata di percosse e minacce, anche di morte.

La vicenda, si legge in una nota del procuratore di Benevento Aldo Policastro, nasce dalla denuncia presentata nell'ottobre 2022 da una coppia che, "mossa dalla disperazione, ha trovato il coraggio di riferire ai Carabinieri dei ripetuti maltrattamenti fisici subiti nel corso del tempo dal figlio che, spesso, era in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti".

I due genitori hanno riferito in particolare di essere stati più volte minacciati di morte - in alcune circostanze anche con un coltello - e sottoposti a condotte violente di diverso genere, "non riuscendo di fatto per anni a sfuggire al clima di soggezione cui erano ridotti, vivendo uno stato di sofferenza morale e psichica che gli ha reso la vita impossibile tanto da indurli a non reagire mai alle provocazioni per timore di danni più gravi". L'indagine dei Carabinieri di Montesarchio ha consentito di acquisire gravi indizi a carico dell'indagato, con riferimento a "una serialità di fatti" che, per quanto inizialmente minimizzati da entrambe le vittime che speravano in un miglioramento della situaione, hanno di fatto "determinato una vessazione" dei due che hanno finito col "temere per la propria incolumità fisica". (ANSA).