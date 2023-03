'Conto hackerato', truffatore identificato e denunciato

(ANSA) - AVELLINO, 15 MAR - Spacciandosi per il dipendente della sua banca, dopo avergli comunicato che il suo conto corrente era stato hackerato, lo ha convinto a spostare il denaro su un altro conto che la banca aveva nel frattempo provveduto ad intestargli. Il bonifico è invece finito sul conto di un truffatore, un ventenne napoletano, che dopo la denuncia della vittima, residente a Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino, è stato identificato e denunciato a piede libero dai carabinieri. Il Comando provinciale dell'Arma ricorda che banche e uffici postali chiamano i clienti soltanto per fissare appuntamenti presso i loro uffici e non sono autorizzati ad acquisire credenziali di accesso e codici di sicurezza di correntisti e risparmiatori. (ANSA)