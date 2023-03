Torna in Campania la Social innovation academy

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Approda in Campania per il secondo anno consecutivo "Percorsi di innovazione sociale", il corso di formazione gratuito di Human Foundation e Eni Spa attraverso Joule, la sua scuola d'impresa, rivolto alle imprese sociali e no profit del centro e sud Italia. Sono 30 le organizzazioni che entreranno a far parte di questa Social Innovation Academy dedicata al rafforzamento delle competenze manageriali, con l'obiettivo di massimizzare l'impatto sociale generato sui territori.

Al bando - disponibile all'indirizzo http://bit.ly/bandopercorsi2023, da oggi fino al 13 aprile 2023 - possono partecipare gli innovatori sociali attivi in Campania e in altre 10 regioni del centro e sud Italia. Una giuria tecnica composta dagli esperti di Human Foundation e di Eni, attraverso Joule, selezionerà i 30 protagonisti del corso.

La formazione, curata dallo staff di Human Foundation e da professionisti specializzati, si svolgerà nel mese di maggio in modalità on line e si articolerà in 5 moduli, per un totale di 30 ore complessive: dallo studio di strategie per affrontare i processi di cambiamento, alla valutazione degli impatti sociali delle loro azioni sul territorio, passando per il project management, il fundraising e, infine, l'impact investment e la co-progettazione.

Al termine della formazione, ogni organizzazione partecipante potrà presentare un project work. Una giuria tecnica selezionerà 5 progetti che accederanno alla fase successiva, quella di accelerazione e capacity building. Si tratta di un percorso complessivo volto a perfezionare il livello di dettaglio dei progetti per facilitare la loro fattibilità e realizzazione. Sia la parte di formazione che quella di accompagnamento saranno interamente gratuite per gli enti partecipanti. L'intero progetto è reso possibile grazie allo sponsor unico Eni. (ANSA).