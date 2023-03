Non si ferma all'alt dei Cc, 16enne denunciato nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 14 MAR - Girava in auto senza patente e assicurazione, con un mazza da baseball e coltello a serramanico. Protagonita un 16enne, che è stato denunciato dai carabinieri ad Orta di Atella, in provincia di Caserta.

L'adolescente risiede in un comune del vicino hinterland napoletano.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando i carabinieri della stazione di Orta di Atella hanno intercettato l'auto con a bordo il minore, affiancandolo e invitandolo a fermarsi; il 16enne ha però accelerato ed è partito l'inseguimento da parte dei carabinieri, protrattosi fino al comune napoletano di Frattaminore, dove il minore è stato fermato. Nell'auto i militari hanno trovato la mazza in legno e un coltello, riscontrando, oltre alla mancanza della patente, anche che l'auto viaggiava senza assicurazione. Il giovane è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere e l'auto sottoposta a sequestro e fermo amministrativo. (ANSA).