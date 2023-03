Manfredi, fenomeno criminalità minorile ci preoccupa molto

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - "Sicuramente ci vuole più controllo ma è anche un fenomeno sociale che richiede un impegno straordinario da parte del Governo nazionale e di tutte le nostre comunità perché c'è un tema educativo che è fondamentale". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato gli episodi di criminalità che si sono verificati in città nel fine settimana e che hanno visto protagonisti minori.

"E' una grande preoccupazione che non è solo di Napoli ma di tutte le grandi aree metropolitane - ha aggiunto - e ne abbiamo parlato diffusamente con il ministro dell'Interno e anche con i sindaci delle altre città. Questa violenza che colpisce ragazzi, che hanno meno di 14 anni che quindi non sono neanche punibili e che sono armati con armi da taglio, è un fenomeno che ci preoccupa moltissimo". (ANSA).