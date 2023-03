Controlli anti-droga in scuole Salerno, denunciato 15enne

(ANSA) - SALERNO, 13 MAR - I Carabinieri della Compagnia di Salerno, con l'ausilio del Nucleo Cinofili di Sarno, nell'ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione dell'attività di spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti da parte di giovanissimi, d'intesa con la dirigente scolastica hanno svolto specifici controlli presso l'Istituto Alberghiero "R. Virtuoso" di Salerno. Le attività antidroga, svolte in particolare con unità cinofile specializzate nella ricerca delle diverse sostanze stupefacenti, hanno permesso di rinvenire e sequestrare piccoli quantitativi di hashish e marijuana ritrovati in aree comuni del plesso scolastico, nonché un coltello a serramanico trovato nello zaino di un 15enne che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno per porto abusivo di armi da taglio.

L'attività di prevenzione, in sinergia con i Presidi degli istituti scolastici della provincia, continuerà anche nei prossimi mesi per prevenire e reprimere tali fenomeni ma anche per una sempre più diffusa sensibilizzazione alla cultura della legalità. (ANSA).