Calcio a 5: lo Sporting Sala Consilina vince la Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Lo Sporting Sala Consilina ha vinto la Coppa Italia di serie A2 maschile di calcio a 5, sconfiggendo ai supplementari ieri sera per 2-1 il Lido di Ostia. Al palazzetto dello sport del Centro Sportivo di San Rufo (Salerno) grande festa per la squadra del presidente Detta al termine di un match equilibrato deciso da una doppietta del bomber salese Brunelli. Una vittoria storica per la squadra del Vallo di Diano: è la prima volta che una compagine valdianese si aggiudica l'importante trofeo tricolore. "Siamo orgogliosi e felici - dichiara il presidente Antonio Detta - di aver conquistato la Coppa Italia dimostrando così di essere una realtà importante del futsal italiano. Ringrazio i miei ragazzi ed anche i nostri splendidi tifosi accorsi in migliaia per sostenerci". Prossimo obiettivo dello Sporting Sala Consilina è la vittoria del campionato. La squadra di coach Oliva guida il proprio girone e potrebbe aggiudicarsi matematicamente la stagione con due giornate di anticipo. (ANSA).