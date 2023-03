Disoccupati tentano irruzione in Comune Napoli, respinti

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Momenti di tensione davanti alla sede del Comune, a Napoli, in piazza Municipio. Disoccupati aderenti alle sigle '7 novembre' e 'Cantiere Scampia' hanno provato a forzare il cordone di forze dell'ordine davanti al Comune e sono stati respinti, anche con l'uso di manganelli.

I senza lavoro sostengono che non sarebbe stato rispettato l'impegno ad un incontro con una loro delegazione da parte di rappresentanti del Comune. Tra gli striscioni delle due sigle, anche uno nel quale si sottolinea che il reddito di cittadinanza non va tagliato ma esteso. (ANSA).