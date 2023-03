Sentiero "La Strada Matrone", riprese visite a Cratere Vesuvio

(ANSA) - TRECASE, 08 MAR - Riapre al pubblico il sentiero numero 6 del parco nazionale del Vesuvio, quello denominato ''Lungo la strada Matrone''. È il frutto dell'intesa raggiunta, in attesa del perfezionamento del rinnovo del servizio di accoglienza da parte delle guide dell'ente, tra il commissario straordinario Raffaele De Luca e i carabinieri forestali del reparto Biodiversità, grazie alla cui collaborazione sono tornati ad aprirsi i cancelli del sentiero negli stessi orari di apertura del gran cono del vulcano. ''Abbiamo cercato di trovare una soluzione temporanea - dichiara De Luca - a fronte delle tante richieste di appassionati e turisti per tornare a visitare la Matrone e godere del panorama mozzafiato del versante boschese''.Il 20 dicembre scorso, dopo i lavori di manutenzione straordinaria realizzati dall'ente parco, fu inaugurato il sentiero numero 6, porta d'accesso al cratere dal versante di Trecase e Boscotrecase, chiuso da anni dopo i gravi danni provocati dall'incendio del 2017 e dai successivi episodi di dissesto. Il sentiero è stato fruibile, come percorso ciclo-pedonale, per tutto il mese di gennaio, con un servizio di accoglienza assicurato dalle guide del parco, per informare i visitatori sulla durata del percorso, le difficoltà, le modalità di bigliettazione. A febbraio, a causa di nevicate e gelate e delle avverse condizioni meteo, il sentiero è rimasto spesso chiuso al pubblico. In aggiunta, per problemi amministrativi, è venuto meno il supporto delle guide, i cui contratti sono in fase di rinnovo. Di qui la decisione di procedere in sinergia con i carabinieri forestieri: ''Abbiamo convenuto conclude Raffaele De Luca - di far riprendere le visite sul sentiero avvalendoci della loro collaborazione. Al più presto ripristineremo anche l'attività di accoglienza dei visitatori presso il posto fisso di Trecase. Infine, stiamo avviando le procedure per l'acquisto dei bus elettrici che accompagneranno i turisti fino al piazzale di quota 1.050, per il quale è già pronta la progettazione dei lavori di riqualificazione. La strada Matrone diventerà la via green alla fruizione del Vesuvio''. (ANSA).