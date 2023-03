Presidente Anticamorra Campania, 'io vittima tentata rapina'

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - Tentata rapina ai danni del presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania, Carmela Rescigno. Ne dà notizia la stessa consigliera regionale della Lega denunciando "un problema sicurezza che riguarda i comuni dell'area Nord di Napoli dove - dice - sembra di stare al Far West". "Lo dico per esperienza personale - spiega - ieri pomeriggio, intorno alle 18, sono stata vittima di un tentativo di rapina armata da parte di delinquenti a bordo di una motocicletta nei pressi di Casoria. Ero imbottigliata nel traffico quando mi è stata puntata l'arma vicino al finestrino dell'auto. Per fortuna sono riuscita a scappare". (ANSA).