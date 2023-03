Disabili: Gemma, i bimbi non sono numeri da tagliare

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - Visita dell'europarlamentare Chiara Gemma oggi a Afragola, in provincia di Napoli, dove si è recata, con i responsabili dell'associazione "La Battaglia di Andrea" al centro Aias, al centro di polemiche per le dimissioni di pazienti che si susseguono ormai da mesi in quanto la struttura versa in difficioltà economiche.

L'europarlamentarer è stata accolta da decine di genitori, dal sindaco di Afragola Antonio Pannone e dal presidente della Commissione Politiche Sociali Benito Zanfardino.

Dopo un colloquio - definito costruttivo - con il direttore dell'Aias Ciro Salzano, l'onorevole Gemma ha garantito che si occuperà della situazione insieme al ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

"I bambini non sono numeri da 'tagliare', ma storie da sostenere", ha commentato l'europarlamentare. "Non ci fermeremo finché la situazione non sarà risolta - ha dichiarato Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - ormai sono troppi i giorni senza terapie per i bambini, stanno regredendo.

Sicuramente l'onorevole Chiara Gemma e il ministro Alessandra Locatelli saranno di grande aiuto mettendocela tutta, ma chi di dovere prenda provvedimenti, si è arrivato ad un punto di non ritorno". (ANSA).