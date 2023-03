Magia:il trasformista napoletano Luca Lombardo nell'Ita Team

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAR - Il trasformista napoletano Luca Lombardo fa il suo ingresso nell'Ita Team, la squadra dalla quale saranno convocati gli artisti italiani per il campionato europeo e per il campionato del mondo di magia. "Una convocazione che mi riempie di gioia - come dice il performer - e per la quale devo ringraziare il presidente del Club Magico Italiano e della Fism International, Andrea Baioni.

Un'iniziativa, la sua, che è nata con l'obiettivo di partecipare ai campionati di Magia Fism 2025 a Torino. L'ItaTeam, mi piace ricordare, comprende oltre al Club Magico Italiano, il Circolo Amici della Magia di Torino, il Club Bartolomeo Bosco, il Clam di Milano, il Club Magico di Roma e il Masters of Magic. In più, mi è doveroso menzionare per il grande impegno, il managing director dell'ItaTeam Fabio Rossello".

Inoltre, un nuovo appuntamento attende il personaggio portato in giro per il mondo dal trasformista napoletano. Prossimamente, infatti, 'Poubelle' salirà su di una nave da crociera. "Dopo varie esperienze televisive, circensi e teatrali - afferma ancora Luca Lombardo - arriva la mia prima volta in alto mare come guest artist. 'Poubelle' si imbarcherà ad aprile sulla Msc Magnifica. Voleremo in India, per poi imbarcarci per 10 giorni per questa nuova avventura che mi vedrà impegnato con il pubblico di tutto il mondo". (ANSA).