Women for Women against Violence, al timone napoletano Centomani

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAR - E' stato diretto da regista un napoletano, Antonio Centomani, "Women for Women against Violence - Camomilla Award", la kermesse ideata dalla Presidente dell'Associazione Consorzio Umanitas Donatella Gimigliano per promuovere il contrasto alla violenza di genere e la prevenzione sul tumore al seno. L'evento è stato presentato, a Milano, da Malika Ayane e Beppe Convertini, e ha visto tra le autorità presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Le luci dei riflettori si sono accese per ascoltare le testimonianze di Nicolò Maja, giovane orfano del femminicidio che si è raccontato in una lettera affidata all'attore Marco Bocci, e che ha ricevuto il Camomilla Award, una scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, dal Presidente del Senato.

"Quando gli eventi avvengono all'improvviso, - ha detto La Russa - senza una ragione, nella notte, all'interno di una famiglia, non c'è legge, non c'è strumento dello Stato che possa impedirli. Tuttavia, per evitare che ci siano in futuro altre vittime come Nicolò bisogna agire sulla prevenzione".

"Le tematiche trattate - ha commentato Centomani - sono molto difficili da raccontare, ma, grazie al team di autori, siamo riusciti a creare il giusto equilibro emozionale". (ANSA).