Arrestati tre spacciatori a Grumo Nevano, Frattaminore e Scampia

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAR - Tre persone sono state arrestate dalla Polizia, sabato e la scorsa notte, per spaccio di droga.

A Grumo Nevano, sabato mattina, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno controllato in via Pezzullo un uomo a bordo di un'auto in cui hanno rinvenuto tre buste contenenti circa un chilo e 200 grammi di hashish, 155 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed un coltello intriso di stupefacente.

Successivamente, hanno controllato l'abitazione di un'altra persona in via Viggiano a Frattaminore dove hanno trovato in un congelatore non funzionante 5 dosi contenenti con 1,6 grammi di cocaina, 5 stecche di hashish del peso di circa 10,2 grammi, 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari.

I due, un 28enne di Orta di Atella con precedenti di polizia, e un 33enne di Frattaminore, ai domiciliari per reati di stupefacenti, sono stati arrestati.

La scorsa notte, invece, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno arrestato un diciottenne a Scampia: è stato trovato in possesso di 390 euro e di circa 32 grammi di marijuana. (ANSA).