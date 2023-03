Cinema: L.A.,Italia festeggia Alice Rohrwacher da Oscar

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAR - Alice Rohrwacher candidata all'Oscar per il cortometraggio 'Le Pupille' insieme agli altri due italiani in corsa per la statuetta Lorenzo Zurzolo, protagonista del film polacco in nomination 'EO' di Jerzy Skolimowsk e Aldo Signoretti (per l'hair style del film Elvis di Baz Luhrmann) saranno premiati il 10 marzo da Los Angeles Italia - Film, Fashion and Art Festival, (5-11 marzo), 18esima edizione delle kermesse con il sostegno del Ministero Italiano della Cultura - Dg Cinema e Intesa Sanpaolo. Prodotto da Carlo Cresto-Dina per Tempesta e Alfonso Cuarón per Esperanto Filmoj 'Pupille' è distribuito su Disney+ . "Sarà la grande festa dell'industria del cinema per premiare le eccellenze artistiche italiane alla vigilia della notte degli Oscar - commenta Nicola Corigliano di Intesa Sanpaolo (special partner dell'evento) - un appuntamento che ormai è una tradizione nel clou di una settimana di cinema italiano, con incontri e premiazioni al TCL Chinese Theatre che sosteniamo da tempo con convinzione". Alice Rohrwacher è l'unica regista italiana in corsa mentre Signoretti è alla quarta candidatura agli Oscar. "L.A., Italia 2023", promosso dall'Istituto Capri nel mondo, è presieduto dalla produttrice Raffaella De Laurentiis, chairman il Premio Oscar Bobby Moresco con il patrocinio del Consolato Generale, dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, in collaborazione con RS Production, ILBE, Rainbow, Colorado Film e Givova. Sabrina Impacciatore acclamata anche negli Usa per "The White Lotus" e il regista della serie Mike White sono tra gli ospiti della kermesse che sarà inaugurata dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. Tante le eccellenze attese: i registi Ferzan Ozpetek , Paolo Genovese, Carlo Carlei, Maria Sole Tognazzi, Frank Grillo interprete di "Lamborghini", Diane Warren e Sofia Carson per "Tell It Like a Woman" (la canzone 'Applause' è candidata), Violante Placido e Jacqueline Fernandez premio speciale "Women Excellence Award - In the name of Lina Wertmuller. (ANSA).