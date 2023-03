Ventiduenne accoltellato in zona Movida a Napoli, indagano i Cc

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato, la scorsa notte, nel pieno centro di Napoli.

Sono stati i carabinieri della compagnia Napoli Centro ad intervenire, verso le 4 in vicoletto Belledonne nel quartiere Chiaia. Per cause in corso di accertamento poco prima un 22enne era stato colpito due volte nella zona lombare. La vittima è ricoverata nell'ospedale Pellegrini per accertamenti ma non è in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri per chiarire la dinamica. (ANSA).