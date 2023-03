Novantenne perde controllo auto e aggredisce poliziotti

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - Guida l'auto ad alta velocità e perde il controllo. E quando i poliziotti lo raggiungono per identificarlo, estrae due coltelli li aggredisce. Il tutto a 90 anni. E' accaduto ad Acerra (Napoli) dove l'anziano, con precedenti di polizia è stato denunciato per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Sono stati gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, a notare l'auto e poi l'anziano il quale era in possesso anche di due bastoni.

Al 90enne sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada per guida con patente scaduta, mancata revisione periodica e mancata copertura assicurativa. L'auto è stata sequestrata. (ANSA).