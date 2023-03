Autonomia: S.G. a Cremano, ok mozione per ritiro ddl

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 02 MAR - Una mozione con cui si chiede il ritiro del disegno di legge Calderoli e la riforma del titolo V della Costituzione, nonché l'avvio di un dialogo tra Governo, Parlamento, Regioni e Autonomie locali, è stata votata all'unanimità dal Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli). Nel corso di una seduta monotematica sul ddl approvato dal Governo relativo all'autonomia differenziata, l'amministrazione si è detta preoccupata per le diseguaglianze sociali che il disegno di legge, così elaborato, comporterebbe.

"Il divario riguarda molti temi: dalle infrastrutture ai trasporti, dalla distribuzione dell'energia alla sanità, per non parlare della Scuola. In particolare rispetto a questi ultimi due argomenti, appare evidente che l'attuazione delle maggiori autonomie nella tutela della salute darà il colpo di grazia al Servizio Sanitario Nazionale, legittimando normativamente il divario tra Nord e Sud" ha detto il sindaco del comune vesuviano, Giorgio Zinno "Per quanto riguarda la scuola il nuovo disegno di legge porterebbe un taglio di circa 1.500 presidi scolastici, solo in Campania sono previste 150 fusioni, con la conseguenza di un impoverimento culturale e un aumento della dispersione scolastica. Il rischio concreto quindi è quello di avere cittadini di serie A e di serie B, in quanto sulla scia del criterio della spesa storica, le regioni oggi dotate finora di maggiori servizi riceveranno più soldi, mentre le altre resteranno al palo, violando quindi il principio di uguaglianza tutelato dalla nostra Costituzione". Per il primo cittadino prima di poter parlare di autonomia differenziata e quindi di nuove attribuzioni alle regioni "bisogna ragionare di livelli essenziali di prestazioni, ovvero di quei servizi pubblici e sociali che devono essere garantiti a tutti i cittadini ovunque essi risiedano" ha concluso "Dobbiamo scongiurare la sottrazione di ingenti risorse alla collettività nazionale, fondamentali per il funzionamento del sistema Paese". (ANSA)