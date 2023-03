A Napoli la mostra fotografica di Benedetta De Biase

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - E' intitolata "Spiriti lontani" la mostra fotografica di Benedetta De Biase che sarà inaugurata sabato 4 marzo (ore 18) al Vernissage, locale e spazio espositivo che si trova al centro storico di Napoli (via Bellini 34), dove sarà visitabile in maniera gratuita per un mese.

L'esposizione ripercorre, attraverso 12 scatti, la prospettiva spirituale degli ultimi 10 anni vissuti dall'artista.

"Il mio è un progetto fotografico che racchiude una serie di scatti circa l'intimità emotiva quotidiana e la sua rappresentazione. Le mie foto sono il risultato di uno stato d'animo che traspare a tratti, come un'ombra melanconica. Ogni oggetto, ogni luogo e ogni colore è un ricordo che scorre seguendo la scia di un viaggio onirico. Le cornici diventano i finestrini di un treno immaginario, dove tutto è rappresentato come una sola tendenza trascorsa, come una sola prorompente felicità perduta", spiega Benedetta De Biase.

Classe '91, sin da bambina ha manifestato uno spiccato interesse per il cinema e la fotografia cominciando da autodidatta. Nel frattempo ha iniziato a costruirsi un personale background fotografico basato principalmente sulle varie tecniche di sperimentazione di alcuni fotografi rinomati, e contemporaneamente ne ha sviluppate diverse integrandole con la sua visione personale.

Successivamente ha conseguito il diploma presso la scuola di "Cinema e Televisione Pigrecoemme" che l'ha avvicinata a un nuovo tipo di fotografia, ossia quella dedicata al backstage cinematografico. Ha lavorato per alcuni anni come fotografa di backstage all'interno di cortometraggi indipendenti.

Successivamente ha frequentato diversi corsi approfonditi di fotografia tra cui quello di "Comunicazione Fotografica" gestita da Gianfranco Irlanda, venendo infine alla realizzazione del portfolio intitolato "Melancholia". (ANSA).