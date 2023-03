Riapre Portale Storico della Fondazione S. Giuseppe dei Nudi

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - Venerdì 3 marzo alle ore 17.30 in via Mancinelli 19, alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, avrà luogo la Cerimonia di riapertura del portale storico del Real Monte e Arciconfraternita di San Giuseppe dell'Opera di Vestire i Nudi e Vergognosi, restituito al suo antico splendore dopo quasi sessant'anni.

"È solo uno dei passaggi che precedono il cantiere per la realizzazione del Museo", dice il presidente della Fondazione San Giuseppe dei Nudi, Ugo de Flaviis, che farà gli onori di casa assieme ad Almerinda Di Benedetto, governatrice e consulente per il patrimonio storico-artistico dell'Ente.

L'avvio dei lavori è previsto nel giro di due settimane.

Ma perché è un evento così importante? Nel 1783, a distanza di circa quarant'anni dalla creazione della Confraternita del Real Monte e Arciconfraternita di San Giuseppe dell'Opera di vestire i Nudi e Vergognosi - fondata per opera di tre gentiluomini nel 1740 - e grazie a una donazione fatta dal confratello Nicola Santoro, fu aperto l'accesso al nnumero 19 di via Mancinelli.

L'ampio portale - ai cui lati sono le targhe marmoree che ricordano gli organi di governo che avviarono gli importanti lavori di sistemazione del patrimonio e vararono il nuovo statuto tra il 1895 il 1905 - costituiva l'accesso principale all'intero complesso costituito dalla Chiesa, dal Palazzo con l'Oratorio e la sala delle Congregazioni, e dal giardino storico.

Chiuso negli anni Sessanta del Novecento, dopo un lavoro di restauro il Portale sarà finalmente riaperto per inaugurare l'avvio di importanti interventi di recupero del Complesso Monumentale, che consentiranno di destinare a una funzionale musealizzazione l'intera struttura.

Alla inaugurazione seguirà la presentazione del libro "Napoli Insolita e Segreta", di Valerio Ceva Grimaldi e Maria Franchini, una guida alle meraviglie sconosciute della nostra città.

All'evento saranno presenti: l'autore Valerio Ceva Grimaldi e Daniela Savy, docente dell'Università Federico II. Modererà gli interventi il giornalista Ottavio Lucarelli. (ANSA).