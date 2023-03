Corso Trieste e S.Leucio, progetti per "simboli" di Caserta

(ANSA) - CASERTA, 01 MAR - Due progetti di riqualificazione da realizzare in aree simbolo per la città di Caserta, cioè corso Trieste e San Leucio, per un importo totale di 1,3 milioni di euro. I due progetti sono stati approvati dalla Giunta comunale, e come spiegato dall'assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo, "sono fondamentali per migliorare il decoro e la sicurezza, e per questo contiamo di ottenerne l'ammissione a finanziamento". I fondi richiesti sono quelli della Regione previsti nell'ambito dei Pics (Piani Integrati Città Sostenibile). E' di 827mila euro l'importo per Corso Trieste, cuore della città ormai "desertificato" dal punto di vista commerciale, come denunciato da Confcommercio, che il Comune vuole riqualificare per renderlo più attrattivo, integrando e completando gli arredi urbani ed il verde, migliorando la fruibilità dell'area anche attrezzando alcune aree specificamente per i giovani e per gli anziani, con la creazione di luoghi di aggregazione e condivisione. Il progetto prevede la sostituzione e l'incremento di panchine, cestini portarifiuti, dissuasori, la rimozione delle barriere architettoniche, la risistemazione dei marciapiedi e del sistema di illuminazione soprattutto per le ore notturne. Per la storica frazione collinare di San Leucio, dove è ubicato il complesso del Belvedere, patrimonio Unesco insieme a Reggia di Caserta e Acquedotto Carolino, il progetto da 500mila euro prevede la riqualificazione dell'arredo urbano, la manutenzione e la rifunzionalizzazione dei marciapiedi in viale degli Antichi Platani, con l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche.

"Sono due progetti - sottolinea Marzo - ai quali crediamo tanto per il bene della nostra città.Corso Trieste rappresenta un'arteria strategica che funge da collegamento tra la Reggia Vanvitelliana ed il centro città, così come il Viale degli Antichi Platani che è un 'bigliettino da visita' dello storico tessuto urbano del Borgo Borbonico di San Leucio". (ANSA).