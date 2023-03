Carla Librera a capo donne imprenditrici. "Insieme una forza"

(ANSA) - CASERTA, 01 MAR - Carla Librera, amministratrice e fondatrice di Blueberry, azienda di produzione cosmetica con sede a Marcianise (Caserta) e laboratori sia nel comune casertano che a Milano, è stata eletta presidente di Aidda Campania, l'associazione di donne imprenditrici, dirigenti di azienda e professioniste, nata a Torino nel 1961 e con sedi attualmente in tutta Italia. L'elezione della Librera è avvenuta all'unanimità nel corso dell'Assemblea svoltasi al Circolo Tennis Napoli. "Noi donne insieme siamo una forza - dice la Librera - a condizione che ognuna di noi metta a disposizione le proprie competenze e le proprie idee; quindi mi aspetto collaborazione e attenzione da parte di tutte alla vita e alle iniziative dell'associazione sia a livello locale, che nazionale a anche internazionale. Dal mio canto vi assicuro tutto il mio impegno per far crescere la nostra associazione e credo che questo sia il modo migliore per ringraziarvi della fiducia accordatami". Tra gli scopi dell'Aidda c'è quello di promuovere e sviluppare il ruolo economico, sociale e politico dell'imprenditoria femminile, incoraggiare e sostenere una significativa presenza della donna negli organi decisionali presso i poteri pubblici e privati e collaborare, come interlocutore propositivo, con tutte le istituzioni in ambito provinciale, regionale, nazionale e internazionale, essendo l'Aidda affiliata all'Associazione mondiale FCEM, che riunisce donne imprenditrice in tutto il globo. (ANSA).