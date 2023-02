Migranti: presidio a Napoli,"Piantedosi Dimissioni"

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Basta stragi in mare. Assassini!" "Piantedosi Dimissioni!". Questi gli striscioni esposti al presidio organizzato dalle associazioni che si riconoscono nella rete antirazzista che si è svolto sotto la sede della Prefettura a Napoli dopo la strage di migranti avvenuto nella costa di Crotone. "Chi ci governa - ha affermato il padre Comboniano Alex Zanotelli - ha il cuore di sasso e non ha mai capito il dolore della gente che rischia tutto per un po' di speranza". "Ciò che è avvenuto - ha affermato il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci - si chiama strage ed ha una precisa responsabilità riconducibile alle politiche di questo governo. I migranti sono esseri umani, rifugiati, non solo politici ma persone che abbandonano i loro paesi attraversati dalla violenza". (ANSA).