Cibo: esperto, Quaresima 'a colori', con la verdura e la frutta

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - "Fa ancora freddo, ma la primavera è alle porte e con essa, tra poco, un mite clima soppianterà quello freddo ed umido; la natura si risveglierà e i paesaggi da bianco/grigio diventeranno a colori. E' l'occasione per rendere 'colorata' la nostra alimentazione, arricchendola di verdura e frutta". Così il professor Marcellino Monda, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", torna sul tema del benessere cogliendo le opportunità offerte da una sana alimentazione.

Ma quali sono i 'colori'' del benessere ogni giorno? "Cinque porzioni, ognuna di colore diverso, dal bianco al verde e al rosso - come la bandiera italiana - dal blu/viola al giallo/arancione" afferma Monda e aggiunge: "Abbiamo bisogno della frutta e della verdura per prevenire tantissime malattie, da quelle cardiovascolari a quelle neoplastiche e degenerative.

E, soprattutto, è l'epidemia di obesità che deve essere arginata. Quale mezzo può essere più efficace di una corretta e frugale alimentazione con cibi sani e poco calorici? Una porzione di 150/200 grammi di verdura o frutta apporta circa 50/100 calorie: poche calorie, ma abbondanti sali minerali e vitamine, nonché fibre sazianti".

La ricetta dell'esperto è semplice: "Cominciamo subito a ridurre le calorie, mangiando verdura e frutta, anche in osservanza ai dettami quaresimali. Due volte a settimana durante la Quaresima, un pranzo o una cena può essere sostituito da 300 grammi di verdura e 200 grammi di frutta: cosa buona per l'Anima e per il Corpo. A Pasqua e a Pasquetta, si potrà onorare la buona tavola, ma in Quaresima verdura e frutta a tutta forza!" conclude il professor Monda. (ANSA).