Intesa Comune Caserta-Enel, 'entro l'estate 34 colonnine'

(ANSA) - CASERTA, 27 FEB - "È ormai tutto pronto e nei prossimi giorni sottoscriveremo con Enel X il protocollo d'intesa per incrementare a 34 il numero di colonnine attualmente disponibili a Caserta per le auto elettriche e per dare avvio alla mappatura della città".

Ad annunciarlo è il vicesindaco di Caserta Emiliano Casale, con delega alla Smart City. "Il protocollo che sarà firmato nei prossimi giorni - spiega Casale - è stato voluto per migliorare l'offerta green della città. Rispetto alle 13 colonnine installate nel 2018 con il protocollo stipulato con Enel, oggi la città ha ben 16 punti di ricarica elettrica sparsi per la città. Un numero già notevole ma che noi con la nuova intesa, e con gli altri progetti in campo per la Smart city, abbiamo voluto incrementare. La mappatura totale della città - aggiunge - permetterà inoltre di individuare con esattezza tutti i punti in cui sarà possibile installare nuove colonnine elettriche. I lavori partiranno a breve, subito dopo la firma del protocollo, ed abbiamo stimato che l'intera rete sarà tutta funzionante entro due, al massimo tre mesi" conclude Casale. (ANSA).