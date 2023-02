Spalletti, il Napoli un modello? Bei complimenti

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - "Non so se il Napoli possa diventare un modello internazionale dall'Italia. La nostra impostazione è quella di giocare un buon calcio, fa parte delle nostre caratteristiche per avere risultati e i complimenti fanno piacere, li leggo". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match contro l'Empoli.

Spalletti dopo la trasferta di Champions parla dell'idea del turn over nel suo Napoli: "Il turn over - dice - dipende dalla squadra che hai. Vedi se hai calciatori forti e poi fai valutazioni giorno per giorno. Se hai Di Lorenzo cosa cerchi? Se fa sempre le stesse cose è inutile trovare un sostituto. Osimhen quando sembra morto all'80' fa 100 metri in apnea, gli ho visto fare una cosa a fine partita per correre indietro a dare una mano alla difesa sul calcio d'angolo avversario. Ci sono elementi super come loro e come Lobotka e poi ci sono altri che non sono uguali, c'è chi dopo 3-4 partite piene ha bisogno di recuperare, perché quando accumuli chilometri devi metterci una pausa". (ANSA).