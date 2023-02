Bonaccini, terzo mandato De Luca?Se ci sono le leggi si può fare

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - "Il tema è legato a leggi che ci possono essere; e se ci sono, in democrazia, allora lo si può fare, poi sono i cittadini a decidere se uno può continuare a fare il presidente". Stefano Bonaccini, a Napoli, ha risposto così in merito all'ipotesi del terzo mandato per il governatore Vincenzo De Luca.

"Ci sono purtroppo candidati che ci hanno provato e poi non hanno vinto nemmeno una volta magari non per colpa loro ma queste sono le regole del gioco e della democrazia", ha aggiunto. (ANSA).