Paga mediazione per ottenere prestito europeo, ma è una truffa

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Perquisizioni e sequestri di documenti e carte di credito sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord su una presunta truffa commessa ai danni di un imprenditore campano, cui era stata offerta la possibilità di accedere, grazie alla mediazione di una società irlandese, a finanziamenti agevolati per l'importo di quasi 37milioni di euro presso la Banca Europea degli investimenti, mai erogati.

Diversi gli indagati. Dall'indagine dei finanzieri, sviluppatasi anche attraverso strumenti di cooperazione internazionale, è emerso che dai conti della vittima sono partiti bonifici per complessivi 450mila euro a favore degli indagati e di una società con sede in Irlanda su conti accesi in banche irlandesi e lituane, e che parte dei proventi è stata reinvestita in società finanziarie operanti in Italia e Gran Bretagna. (ANSA).