Sindaco Bacoli, brividi riaprire cantiere che è sogno atteso

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - "Ho i brividi! Abbiamo riaperto il cantiere della nuova stazione di Baia. Un sogno atteso da più di 30 anni. Dedico questa giornata a tutti i miei coetanei, a tutte le decine di migliaia di bacolesi sparsi nel mondo, che sono stati costretti ad emigrare. A scappare via da Bacoli, perché questa città non era capace di offrirgli un'opportunità di lavoro. Perché questa terra non riusciva a valorizzare il suo enorme patrimonio culturale". Lo scrive sui sociale Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, che stamattina era alla riapertura del cantiere per la nuova stazione i cui lavori erano fermi dal 2012.

"Stiamo voltando pagina con i fatti", afferma. "La ripartenza dei lavori alla stazione della Cumana di Baia, dopo un tempo infinito di contenzioso, apre nuovamente le porte della nostra terra alla normalità, alla modernità, al rilancio turistico vero. In mezz'ora in treno, da Montesanto, da Napoli, si potrà scendere direttamente nel Parco Archeologico Sommerso di Baiae.

Il più grande del Mediterraneo. Si potrà visitare il Tempio di Venere, quello di Diana, quello di Mercurio, il Palazzo Imperiale, il Castello Aragonese, il Museo Archeologico dei Campi Flegrei. E poi Villa Ferretti, l'Università Federico II.

Entro la fine del 2024, la stazione sarà aperta a tutti.

Residenti, turisti, cittadini, studenti, lavoratori. Sarà la terza stazione della nostra città, la prima, venendo da Napoli".

Il sindaco ha ringraziato "il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca", scrive, in un'amicizia di lavoro tra i due che è stata sottolineata anche con ironia da De Luca al termine del suo discorso, quando, volgendosi dal palco a Della Ragione ha detto commentando i suoi capelli lunghi: "gli avevo offerto gratis il mio barbiere ma poi ho capito che è diventato un motivo di identità. E' un 'figlio di buona donna', quando abbiamo fatto iniziative a Procida con lui, è diventato anche lui una specie di brand, il capellone. Io scherzo ma abbiamo un grande senso di amicizia". Il sindaco ha rigraziato anche gli altri dirigenti del settore: "Insieme - ha scritto - abbiamo fatto un miracolo civico e amministrativo. Questa mattina abbiamo scritto una pagina di storia dal valore epocale". (ANSA).