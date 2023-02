Innovazione: all'Università Parthenope domani il 'Disaq Day'

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - Si chiama 'Disaq Day' l'evento promosso domani a Napoli (a partire dalle 9.30) a Palazzo Pacanowski dal Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell'Università Parthenope, confermato per il secondo quinquiennio consecutivo Dipartimento di Eccellenza dall'Anvur.

Il Dipartimento promuove, infatti, una giornata dedicata alla presentazione delle attività di ricerca e di 'Terza Missione', agli obiettivi di Eccellenza 2023-2027 ed alle attività di internazionalizzazione ed alta formazione. Alle ore 9,30 è in programma il convegno "Innovazione e imprenditorialità in un Mondo Sostenibile". Ad introdurre i lavori il rettore Antonio Garofalo e il direttore del Dipartimento, professoressa Francesca Perla. A seguire, gli interventi dei responsabili del Progetto di Eccellenza, i professori Marco Ferretti e Francesco Calza. A partire dalle 11 avrà luogo poi la tavola rotonda 'Innovazione e Imprenditorialità in un Mondo Sostenibile', occasione di confronto sul tema del ruolo della donna nell'impresa con le testimonianze di ospiti e personalità del mondo dell'imprenditoria e della cultura, dell'informazione e della formazione: Mario Mattioli, Francesco Canessa, Giovanna Gentile Ferragamo, Paolo Scarfoglio, Donatella Trotta. A moderare l'incontro, Daniela Tschantret, esperta in politiche di genere e Oreste Lo Pomo, caporedattore centrale Tgr Rai Campania.

Inoltre, alle 12,30 seguirà lo svelamento del murale "Donne d'Impresa" dell'artista italo-spagnola Leticia Mandragora.

Un'opera che racconta le personalità di quattro donne campane, pioniere nel campo dell'imprenditoria e della cultura: Maria Laura Cafiero, Wanda Ferragamo, Titina De Filippo, Matilde Serao.

Infine, alle ore 14,30, si terrà il Graduation Day, cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti della prima edizione MEIM - Master in Entrepreneurship Innovation Management, realizzato dall'Ateneo in partnership con il MIT Sloan School of Management di Cambridge. Ad intervenire il prof. Francesco Calza e David Capolupo, Assistant Dean Global Programs presso la MIT Sloan School of Management. (ANSA).