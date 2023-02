Luca Lombardo, il tour del trasformista allo Charlot

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - Uno spettacolo per tutta la famiglia, adulti e bambini. La seconda stagione invernale del Teatro Charlot prosegue venerdì 24 febbraio alle 21 con Luca Lombardo in "Poubelle".

Il mirabolante mago, attore, clown e trasformista terrà banco per circa due ore con una serie di divertenti monologhi e giochi di prestigio fino a giungere alla sua arte del quick-change con l'attesa sequenza di cambi d'abito, venticinque in tutto. Sulle tracce dei grandi maghi e trasformisti della storia, non ultimo il leggendario Leopoldo Fregoli, l'artista ricostruisce in scena, da perfetto one man show, i tratti di un mondo fantastico, ricco di invenzioni, peripezie, prodigiosi cambi di costume e personaggi.

Il lavoro, scritto dallo stesso Lombardo con Augusto Fornari, che firma la regia, è stato rappresentato 30 volte tra Italia e l'estero: il trasformista si è già esibito in 12 nazioni. Uno show auto-prodotto che arriva a trattare temi delicati come la solitudine, la diversità e l'abbandono e che auspica a una società inclusiva, dove gli invisibili possono avere una loro ribalta, come il protagonista, il clochard Poubelle, che in francese vuol dire cestino dei rifiuti.

Lombardo diventa Mario Bros, Mary Poppins, lo Spazzacamino, Peter Pan e Lupin 3, raccontando, in quei tempi strettissimi di cambio, un percorso di vita articolato, sofferto e creativo, lo stesso che lo ha portato da un inizio di carriera militare a diventare clown in un circo francese. Anche per gli spettatori dello Charlot, a fine spettacolo, un naso rosso da pagliaccio in omaggio, per ribadire la dignità e la poeticità dell'arte circense.

La magia oltre ogni immaginazione. (ANSA).