Calcio: Salernitana; Paulo Sousa, 'qui per il progetto'

(ANSA) - SALERNO, 18 FEB - "Sono felicissimo di essere qui, un progetto che ritengo molto in linea con le idee del nostro presidente. Sono qui per lui e per il direttore che credono ad una Salernitana di alto livello, io voglio aiutarli a raggiungere questi traguardi". Lo ha detto Paulo Sousa, neo allenatore della Salernitana, alla vigilia del match contro la Lazio, durante la conferenza stampa di presentazione.

"Più che sui moduli, lavoro sulle idee. Mi piace - ha spiegato Paulo Sousa - avere una squadra corta, vincente, una squadra che fa pressione per recuperare quanto prima la palla.

Domani affrontiamo la Lazio, quello che è stato il passato non deve contare. Dobbiamo sapere cosa fare quando abbiamo la palla tra i piedi, gestire il possesso palla ed essere nel minor tempo possibile nella metà campo avversaria". (ANSA).