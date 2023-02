Ppe cancella summit Napoli dopo parole Berlusconi su Ucraina

(ANSA) - BRUXELLES, 17 FEB - "A seguito delle osservazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a Napoli. Il supporto per l'Ucraina non è facoltativo". Così il capogruppo dei Popolari Europei Manfred Weber via Twitter.

"Antonio Tajani e Forza Italia hanno il nostro sostegno e proseguiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell'Ue", aggiunge Weber. (ANSA).