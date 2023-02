Clima ed economia, confronto alla Fondazione Banco di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - L'impatto del cambiamento climatico sul sistema produttivo e sulla società e l'analisi dell'efficacia delle politiche ambientali: questi gli argomenti al centro di un incontro mercoledì prossimo, 22 febbraio (ore 10), nella sede della Fondazione Banco di Napoli presieduta da Orazio Abbamonte. Ci sarà, infatti, la presentazione del rapporto "Gli effetti del cambiamento climatico sull'economia italiana", curato dalla Banca d'Italia. L'evento è promosso dal Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell'Università Parthenope, insieme con la Fondazione Banco di Napoli e la Banca d'Italia, e ha il patrocinio della IAERE; fa da apertura alle due giornate di lavori dell'11ma conferenza annuale della IAERE (Italian Association of Environmental and Resource Economists) che si svolge nella sede di Palazzo Pacanowski della Parthenope il 23 e 24 febbraio.

"La giornata di studio è ricca di contenuti - commenta Rosaria Giampetraglia, vice presidente della Fondazione Banco di Napoli - ed è importante che una istituzione di prestigio come la Banca d'Italia abbia dedicato uno studio così accurato per evidenziare le conseguenze del cambiamento climatico sull'economia, a testimoniare l'importanza crescente del climate change nelle nostre vite". "I temi trattati durante la giornata riguardano diversi aspetti di interesse per l'economia meridionale - spiega Abbamonte - e vanno comunicati anche in modo intuitivo al largo pubblico e non solo agli addetti ai lavori. Questo è il taglio che si è deciso di dare all'incontro, supportato con entusiasmo dalla Fondazione Banco di Napoli, che ha anche dato il suo sostegno ai lavori della Undicesima Conferenza annuale IAERE, Associazione Italiana degli Economisti Ambientali, che si svolge per la prima volta in un ateneo meridionale". In primo piano i riflessi del cambiamento climatico per l'agricoltura, presentati da Guido de Blasio, del Dipartimento di economia e statistica della Banca d'Italia, nella introduzione alla giornata di lavori. I successivi contributi forniscono spunti di riflessione per l'economia meridionale e campana. A partire da una quantificazione degli effetti sull'attività di impresa derivanti da disastri ambientali. (ANSA).