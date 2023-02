Incendio distrugge carro di Carnevale nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Questa notte verso l'1 a Saviano i Carabinieri della locale stazione e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Nola sono intervenuti in via Santa Rita per un incendio in un capannone.

A prendere fuoco, per cause in corso di accertamento, un carro allegorico carnevalesco che è stato completamente distrutto.

Fiamme domate dai vigili del fuoco, indagini da parte dei Carabinieri della stazione di Saviano. (ANSA).