Covid: 374 positivi, tasso di incidenza al 4,3 per cento

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Sono 374 i nuovi postivi in Campania mentre i decessi registrati nelle ultime 48 ore sono due al quale va aggiunto un decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri.

Il tasso di incidenza si attesta al 4,3 per cento con una flessione (di circa un punto) rispetto al dato di ieri. I tamponi effettuati sono stati 8591, di cui 2963 molecolari.

In calo l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva: nelle ultime 24 ore sono 10 mentre ieri erano 10. Un leggero incremento si registra nell'occupazione dei posti letto di ara medica che passano dai 232 di ieri ai 235 di oggi. (ANSA).