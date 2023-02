Casamicciola:denunciato trasportatore dei fanghi della alluvione

(ANSA) - ISCHIA, 15 FEB - Effettuava lavori pubblici per il trasporto del fango della alluvione di Casamicciola ma non rispettava le regole sulla sicurezza sul lavoro ed è stato perciò denunciato dai carabinieri. Si tratta di un 49enne con importanti precedenti penali, amministratore unico di una ditta di autotrasporti della terraferma che sull'isola operava per il trasporto del terreno e dei detriti della frana che lo scorso novembre fece 12 vittime.

I carabinieri della stazione di Casamicciola, con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno accertato che l'uomo faceva lavorare i dipendenti senza la prevista formazione professionale preventiva e senza neppure la visita medica obbligatoria. Gli sono state quindi notificate anche due sanzioni per un importo pari a 11.302 euro. (ANSA).