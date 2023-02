Napoli: un risentimento ferma Raspadori, fuori col Sassuolo

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Risentimento muscolare per Giacomo Raspadori che oggi è uscito dal campo di Castel Volturno a metà dell'allenamento del Napoli. Il giocatore azzurro è stato messo a riposo e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad esami strumentali per approfondire la sia situazione. Raspadori salterà dunque la trasferta di venerdì a Sassuolo.

L'ex neroverde è la prima punta di riferimento per i cambi di Spalletti: finora ha giocato 23 partite tra A e Champions League, segnando cinque gol. (ANSA).