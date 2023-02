Siani, nuovo film per San Valentino in sala con 500 copie

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Alessandro Siani è pronto all'invasione delle sale per San Valentino: con oltre 500 copie esce domani nei cinema italiani il nuovo film "Tramite amicizia", preceduto da una doppia anteprima sold -out e dall'abbraccio della sua Napoli. "Sono felice per il ritorno in sala ma non ho ansia di prestazione - dice Siani con al fianco Max Tortora e Matilde Gioli - il 14 febbraio è una data simbolica per l'amore e anche per l'amicizia. Poi tutto quello che succederà sarà un miracolo - scherza sul momento non felice per il grande schermo - anche a Natale ormai nei cinema non si arriva più alle cifre pre-Covid. Ma per me la sala resta un luogo sacro. Speriamo solo che il film piaccia, che chi torna a casa si sia divertito ma che possa anche trovare qualche spunto di riflessione. Si parla di un calo del 50 per cento nelle sale, è sconfortante, ma vuol dire che noi inseguiremo l'altro 50".

Non manca mai nelle sue tappe partenopee un pensiero agli operai campani della Whirlpool che difendono il loro posto di lavoro, una realtà che Siani segue da tempo: "Nel film ci sono degli operai che proprio come loro non si danno per vinti.

Attraverso la coesione trovano una soluzione, si mettono insieme e si rimboccano le maniche, continuano a crederci senza abbattersi mai". E sui suoi partner: "Ho lavorato con tanti grandi, prima o poi Max Tortora lo dovevo beccare! Come Matilde Gioli lui ha corde comiche e drammatiche insieme, abbiamo riso e ci siamo emozionati". Siani pensa che sia più che mai il momento giusto per palare di amicizia: "Perchè non è un momento facile, anche per il nostro paese. Per questo forse ho abbandonato il genere favolistico. Ci sono tante difficoltà e per questo va rivalutato il rapporto con i parenti e gli amici sinceri. Darsi una mano e' meraviglioso". Sul reddito di cittadinanza,: "Può essere migliorato come tutte le cose, ma nasce proprio dalla mancanza di lavoro". Prodotto Fulvio e Federico Lucisano con Rai Cinema il film è distribuito da 01. (ANSA).