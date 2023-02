Pozzuoli e Bacoli, controlli e arresti dei carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Un servizio a largo raggio a Pozzuoli e Bacoli per i Carabinieri della locale compagnia nel corso della notte.

Arrestata per furto in abitazione una 41enne domenicana già nota alle forze dell'ordine. I militari - allertati dal 112 - l'hanno sorpresa in un'abitazione di via Tobruk con del materiale ortopedico appena rubato. La donna ha agito con un complice che è riuscito a fuggire e sul quale sono in corso indagini.

Denunciato invece per furto aggravato e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso un 46enne incensurato puteolano che i Carabinieri hanno bloccato mentre stava smontando alcune finestre in alluminio dell'istituto scolastico in stato di abbandono "I.C. Paolo di Tarso - Complesso Stufe", in via Orazio 17 a Bacoli.

Denunciato infine un 20enne del posto che è stato identificato - insieme a tanti altri giovani - durante la movida notturna.

Perquisito in via Reginelle, è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico in metallo della lunghezza di circa 60 centimetri. (ANSA).