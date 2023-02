Musica: 'Nessuno è diverso' per il cantautore Gianni Fiorellino

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - "Nessuno è diverso" è il titolo del nuovo progetto musicale del cantautore Gianni Fiorellino che sabato 18 febbraio sarà di scena al Palapartenope di Napoli. Più di tremila spettatori attesi, con un sold out annunciato da tempo, per questa nuova produzione in cui l'artista napoletano, "tra i maggiori esponenti del moderno pop melodico di matrice mediterranea" come sottolineano i promotori dell'evento, ridefinisce i confini della sua visione musicale affrontando nei suoi nuovi testi tematiche orientate su argomenti di carattere sociale. A partire dal titolo, "Nessuno è diverso", in cui Gianni Fiorellino si schiera apertamente in difesa di quanti subiscono violenze e atteggiamenti discriminatori solo perché, per credo, etnia, sessualità, conformazione fisica, differiscono dai canoni di una presunta "normalità". "Nessuno è diverso in questo universo - sottolinea l'artista - nel senso che abbiamo tutti lo stesso sangue e siamo fatti della stessa sostanza. Allo stesso tempo, però, ognuno di noi è unico, e proprio in questa unicità dobbiamo riconoscere la straordinaria bellezza che ci rende preziosi, ciascuno a suo modo".

Gianni Fiorellino, classe 1982, 17 album al suo attivo e migliaia di concerti, una carriera cominciata più di 25 anni fa, che lo ha portato a collaborare con numerosi interpreti ed autori e a calcare autorevoli palcoscenici nazionali, a partire dall'avventura vissuta, per due volte, al Festival di Sanremo (nel 2002 e nel 2003). "Sanremo è il sogno di ogni cantante italiano, qualunque sia il genere musicale a cui ciascuno di noi voglia riferirsi. E' la vera festa italiana della musica.

Quest'aria di festa l'ho vissuta. Se dovessero riaprirsi anche per me le porte dell'Ariston, il mio passo sarà certamente più fermo, guidato da una mente e da un cuore oggi molto più consapevoli".

Accompagnato dalla sua band e diversi ospiti per il Palapartenope Gianni Fiorellino allestisce una vera e propria festa popolare, con tanto di luminarie e interventi in tema. "Ho immaginato questa ambientazione proprio per sottolineare quanto importanti e necessarie siano le occasioni per incontrarsi, per stare insieme e scambiarci sensazioni ed emozioni". (ANSA).