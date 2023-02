L.A Italia, Fernandez e Placido nel mito Wertmuller

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Le attrici Violante Placido e Jacqueline Fernandez riceveranno il premio speciale "Women Excellence Award - In the name of Lina Wertmuller" nell'ambito di Los Angeles Italia - Film, Fashion and Art Festival, (5-11 marzo). La 18esima edizione delle kermesse, promossa col sostegno del Ministero Italiano della Cultura - Dg Cinema e Intesa Sanpaolo, di cui la regista tanto amata negli USA e' stata tra le prime sostenitrici e fan. Le due attrici saranno premiate, lunedì 6 marzo al TCL Chinese Theatre al termine della proiezione speciale del film "Tell It Like A Woman" candidato all'Oscar per la canzone "Applause" scritta da Diana Warren e interpretata da Sofia Carson. Quest'ultime, a loro volta, saranno premiate insieme alle registe Catherine Hardwicke e Maria Sole Tognazzi. Co-protagonista di uno dei 7 episodi del film tutto al femminile, prodotto da Andrea Iervolino e Monika Bacardi per Ilbe in collaborazione con "We Do It Together" di Chiara Tilesi, Jacqeline Fernandez è una vera e propria superstar nei musical di Bollywood, con un passato da modella e regina di bellezza (Miss Sri Lanka 2006). Nel 2010 ha ricevuto anche un Academy Award Indiana Internazionale del Cinema e Stardust Award per il miglior debutto femminile per il suo ruolo in Aladin. Per Violante Placido si tratta di un ritorno a Hollywood dopo aver lavorato al fianco di George Clooney nel film "L' Americano" (girato a L'Aquila nel 2010), di Nicholas Cage in "Ghost Rider" (2012) e nella serie "The Transporter" (2014). Promosso dall'Istituto Capri nel mondo, "L.A., Italia 2023", festival presieduto dal premio Oscar Bobby Moresco, con il patrocinio del Consolato Generale e dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, premierà anche l'attore italo-americano Frank Grillo (star dei film d'azione ed ora protagonista di "Lamborghini - The Man Behind The Legend") e il regista Ferzan Ozpetek, al quale verrà dedicata anche una retrospettiva.

(ANSA).