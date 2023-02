Qatargate: oggi udienza di convalida per Cozzolino

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - Si terrà oggi l'udienza di convalida dell'arresto notificato ieri dal Gico del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli all'europarlamentare Andrea Cozzolino. Nelle mani di Cozzolino e del suo avvocato Vincenzo Domenico Ferarro i finanzieri hanno consegnato un mandato di arresto europeo emesso dalla procura federale belga nell'ambito della cosiddetta inchiesta "Qatargate".

Cozzolino è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale venti minuti dopo la mezzanotte. Nelle prossime ore il giudice della Corte di Appello di Napoli è chiamato a valutare se attenuare o meno il provvedimento cautelare che i finanzieri hanno consegnato a Cozzolino dopo le dimissioni da una clinica partenopea dove si era recato, secondo quanto si è appreso, per problemi di salute.

In una successiva udienza, che si dovrebbe tenere nei prossimi giorni, dovrebbe invece essere valutata la concessione dell'estradizione in Belgio. (ANSA).