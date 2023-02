Napoli: Spalletti, 50.000 tifosi domani ci spingono molto

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - Domani sono attesi 50.000 tifosi del Napoli per il match con la Cremonese "un dato che mi emoziona tanto, vedo sempre un clima bellissimo nelle nostre partite con i vantaggi che ci arrivano dall'entusiasmo del pubblico". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, commentando il grande afflusso atteso e l'incoraggiamento delle curve agli altri settori di presentarsi con le bandiere al Maradona.

"I tifosi - ha aggiunto Spalletti - mi aiutano a dare qualcosa di più alla squadra e in campo viene uno spettacolo più bello e godibile grazie all'entusiasmo vissuto nello spogliatoio. Siamo contenti se vediamo il pubblico partecipare, abbiamo bisogno, anche per come siamo fatti, di vedere il tifoso del Napoli stare bene. La squadra fa gioire i napoletani e sentirli che si organizzano mi rende contento e aumenta il mio dispiacere, perché non avremo in trasferta a Sassuolo la nostra curva".

Dopo gli scontri in autostrada tra ultras Napoli e Roma c'è infatti uno stop alle trasferte di due mesi che per il Napoli si conclude dopo i match a Sassuolo ed Empoli. (ANSA).