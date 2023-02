Morì in lager Dachau, Ps ricorda questore di Fiume Palatucci

(ANSA) - CASERTA, 10 FEB - La Polizia di Stato celebra oggi la figura di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, insignito della Medaglia d'oro al Merito Civile e riconosciuto "Giusto tra le Nazioni" per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei. Anche a Caserta la Questura ha commemorato il sacrificio di Palatucci con una cerimonia tenutasi presso il Commissariato di Santa Maria Capua Vetere cui ha preso parte il Questore Antonino Messineo; presenti autorità civili e militari locali e della provincia. Messineo ha deposto una corona di alloro al cippo marmoreo posizionato nel piazzale antistante la sede del Commissariato, e dedicato alla figura del coraggioso Funzionario di Pubblica Sicurezza.

Per la ricorrenza, il Cappellano della Polizia di Stato ha celebrato un breve momento di raccoglimento e di preghiera in ricordo del suo sacrificio. (ANSA).