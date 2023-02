Covid:in Campania indice sotto il 4%, due le vittime

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - Sono 272 i positivi al Covid in Campania su 7173 test effettuati per un indice di contagio pari al 3,79%, in linea sostanzialmente con quello registrato ieri del 3,9%. C'è un nuovo morto nelle ultime 48 ore, che si va ad aggiungere a un altro risalente ai giorni precedenti ma registrato solo ieri. In calo (-3) le terapie intensive occupate che sono 10. E in calo (-7) anche le degenze che si attestano a 242. (ANSA).