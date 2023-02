Azzannato da pit bull, grave ma non in pericolo di vita

(ANSA) - AVELLINO, 09 FEB - È stato aggredito dal suo cucciolo di pit bull mentre tentava di prelevarlo dalla cuccia per portarlo dal veterinario per una visita di controllo.

L'uomo, un settantenne di Lauro, in provincia di Avellino, titolare di un bar nel centro storico del paese, è stato gravemente ferito dai morsi del cane di un anno e mezzo al viso, agli occhi e al capo ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Moscati" di Avellino da un'ambulanza del 118.

Nonostante la gravità delle ferite, l'uomo non è considerato in pericolo di vita. Rimasto ferito anche suo cognato, intervenuto per bloccare il pit bull. L'uomo è stato morso alla mano e ad un braccio: le ferite sono state suturate dai medici.

