Picchia moglie e figlia, arrestato dai carabinieri a Ischia

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 08 FEB - I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ischia hanno arrestato ieri sera un 41enne che aveva picchiato la moglie e la figlioletta di 2 anni, quest'ultima scagliata a terra con forza a terra tanto da farle perdere i sensi.

L'uomo, che era ubriaco e ha una storia di dipendenza da alcool e stupefacenti, picchiava da anni la compagna e ieri sera l'ha aggredita per l'ennesima volta, stringendo anche le mani al collo e usando violenza anche sulla figlia fino a provocarle una importante ferita al capo con copiosa perdita di sangue. La piccola a causa dell'accaduto è svenuta.

Sono state le urla strazianti della mamma a mettere in allarme i vicini i quali hanno chiamato i militari: l'uomo è stato arrestato le sue due vittime portate in ospedale. Per la donna prognosi di sette giorni mentre la bimba si trova ancora in osservazione e per fortuna non è in pericolo di vita. (ANSA).